Waarpraatsje: Rêstich

DE JOUWER – It wie tiisdei in grize en rêstige dei en dat bliuwt it foarearst ek.

Tiisdeitejûn kin it earst in hiel lyts bytsje reine, mar geandewei ‘e nacht klearret it op en op guon plakken kin dan damp ûntstean. By in swakke oant matige sudewyn leit de temperatuer tusken de -2 en +2 graden.

Woansdei is der bewolking, mar der binne grif ek in pear opklearringen. Op guon plakken kin it ek dampich wêze of bliuwe. De wyn is swak en komt earst út ferskillende rjochtingen, mar giet letter, nei alle gedachten, nei it súdwesten. It wurdt in graad as 5.

Nei woansdei bliuwt it rêstich, mar wol faak skier waar.

Jan Brinksma