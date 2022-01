Waarpraatsje: Oar waar

DE JOUWER – Nei in lange rite fan hiel rêstich en griis waar feroaret it no. Der komt wat mear libben yn.

Woansdeitenacht is de loft berûn. De wyn komt út it súdwesten en is frij krêftich, by de kust lâns krêftich en yn it Waadgebiet sa út en troch hurd. It wurdt 4 graden.

Tongersdei is it skier en it reint in skoft, mar yn ’e rin fan ’e dei binne der, nei alle gedachten, ek in pear opklearringen. De wyn komt earst út it súdwesten en is matich oant frij krêftich, by de kust lâns krêftich. Letter rommet de wyn nei it westen oant noardwesten en jout him wat del. It wurdt 7 graden.

Freed is it wer skier, mar wol drûch.

Jan Brinksma