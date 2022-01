Waarpraatsje: Neat te belibjen

DE JOUWER – Dizze winter is tige ferfeelsum en tilt op fan de skiere dagen. Dat bliuwt foarearst ek sa.

Sneintenacht is it bewolkt, mar wat opklearringen binne net hielendal útsletten. As it opklearret soe der op guon plakken ek damp ûntstean kinne. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich. De temperatuer leit in pear graden boppe it friespunt, mar by opklearringen wat leger.

Moandei wurdt wer in grize dei en wy sille de sinne, nei alle gedachten, (hast) net sjen. By in swakke oant matige súdwestewyn leit de temperatuer om de 6 graden hinne.

De oare dagen fan dizze wike feroaret der hast neat.

Jan Brinksma