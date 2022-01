Waarpraatsje: Myld wykein

DE JOUWER – Nei in kreaze freed krije wy in myld wykein mei sa út en troch wat rein.

Freedtenacht is de loft berûn en it kin wat (sto)reine. It is boppedat op guon plakken dizenich. De wyn komt út it súdwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. By de noardlike kust lâns stiet noch wat mear wyn. It wurdt 6 graden.

Sneon is it meast skier mei letter op ‘e dei wat rein. De wyn rommet fan it súdwesten nei it noardwesten en wurdt matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd en by de noardlike kust lâns letter stoarmich mei kâns op swiere wynpûsten. Mei in graad of 9 is it myld.

Snein feroaret der net in soad oan it waar. By in matige noardwestewyn wurdt it 8 graden. In glimp fan ‘e sinne is net hielendal útsletten en it bliuwt, sa goed as, drûch.

Takomme wike is it myld en rûzich mei op alle dagen kâns op (wat) rein.

Jan Brinksma