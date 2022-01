Waarpraatsje: Moandei stoarm en koade oranje

DE JOUWER – It wie in wykein mei twa gesichten. Nei in hiel rûzige sneon hiene wy in kreaze snein dy’t in stik rêstiger wie. Moandei wurdt in rûge dei. It KNMI hat foar Fryslân koade oranje ôfkundige.

Sneintenacht rekket de loft berûn en it reint sa út en troch. De wyn giet nei it westen en boazet al flink oan. Boppe it fêstelân wurdt de wyn frij krêftich oant krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar hurd oant stoarmich mei kâns op swiere wynpûsten. It wurdt in graad of 5.

Moandei is it bewolkt en it sil sa út en troch reine. It wurdt in hiel rûge dei mei in krêftige oant hurde noardwestewyn. By de kust lâns en boppe de Iselmar kin it in skoft stoarmje. Yn de hiele provinsje wurde swiere oant tige swiere wynpûsten ferwachte. Yn ‘e rin fan ‘e dei jout de wyn him stadichoan wer wat del. It wurdt 8 graden.

Tiisdei is it ek ritich.

Warskôging: sneintenacht en hast de hiele moandei is it stoarmich mei kâns op swiere oant tige swiere wynpûsten.

Jan Brinksma