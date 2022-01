Waarpraatsje: Mear wyn en mylder

DE JOUWER – It wie tiisdei in grauwe en kâlde dei en it bliuwt noch ien dei rêstich waar.

Tiisdeitenacht is it bewolkt. De wyn komt út it súdwesten en is swak, mar by de kust lâns stiet in matige westewyn. De temperatuer leit in pear graden boppe it friespunt.

Woansdei sille wy de sinne wer net sjen en yn ‘e moarntiid kin it, sa út en troch, wat storeine. De súdwestewyn wurdt matich, mar by de kust lâns waait in frij krêftige weste- oant súdwestewyn. It wurdt in graad of 6.

Tongersdei is it rûzich en myld. It bliuwt ek net drûch.

Jan Brinksma