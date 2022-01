Waarpraatsje: Lange skiere rite

DE JOUWER – Nei in pear dagen mei wat mear dynamiek krije wy no wer in lange rite mei skier en tige rêstich waar.

Freedtenacht is it bewolkt. De weste- oant noardwestewyn is swak oant matich en it wurdt in graad of 5.

Sneon sil it wer in griize dei wêze mei sa út en troch wat (sto)rein. De wyn komt út it westen oant noardwesten en is swak oant matich. It wurdt 7 graden.

Snein feroaret der net in hiel soad. It is de hiele dei bewolkt, mar it bliuwt wol, sa goed as, drûch. By in swakke súdwestewyn wurdt it 8 graden.

Takomme wike bliuwt it hiel rêstich ‘winter’waar.

Jan Brinksma