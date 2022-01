Waarpraatsje: Kâlder

DE JOUWER – It wie in hiel kreaze moandei, mar der stie noch wol in flinke pûster wyn. Mei it tige mylde waar is it no earst wol dien, it wurdt kâlder.

Moandeitenacht binne der opklearringen en letter yn ‘e nacht wurdt de kâns op in bui grutter. By in swakke súdwestewyn sil it 6 graden wurde.

Tiisdei is de loft foar it grutste part berûn en der kinne in pear buien falle. Yn ‘e middei sille wy de sinne miskien ek noch efkes sjen. De wyn komt earst út it súdwesten en is swak, mar rommet letter nei it noardwesten en boazet wat oan. Tiisdeitemoarn is it 7 graden, mar geandewei de dei wurdt it in graad as 5.

Woansdei feroaret der net folle.

Jan Brinksma