Waarpraatsje: It ljocht gie wer oan

DE JOUWER – Al wie it tongersdei wat rûzich waar, it wie suver hast noflik dat it wer ris wat ljochter waard. Freed sille wy de sinne grif ek wol sjen.

Tongersdeitenacht wikselje bewolking en wat opklearringen inoar ôf en der kin noch in bui falle. De wyn komt út it westen oant noardwesten en is matich. De temperatuer leit tusken de 2 en 5 graden.

Freed skynt earst de sinne, mar yn ‘e middei rekket de loft berûn. De wyn giet stadichoan fan it westen oant noardwesten nei it súdwesten en is matich, by de kust lâns frij krêftich. It wurdt 7 graden.

Yn it wykein it is myld, mar de sinne sille wy net in soad sjen. It bliuwt krekt net hielendal drûch.

Jan Brinksma