Waarpraatsje: It bliuwt rûzich

DE JOUWER – It wie in rûzige dei, mar it rûchste waar gie oan Fryslân foarby. It bliuwt dizze wike sa út en troch rûzich.

Moandeitenacht wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf en it bliuwt, sa goed as, drûch. De wyn komt út it westen en is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit om de 4 graden hinne.

Tiisdei is it skier en it reint sa út en troch. Miskien dat wy letter op ‘e middei noch efkes in glimp fan ‘e sinne sjogge. By in matige oant frij krêftige westewyn wurdt it 8 graden.

Woansdei wurdt it wat mylder.

Jan Brinksma