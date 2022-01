Waarpraatsje: Gjin winter mear yn jannewaris

DE JOUWER – It wie in hiel rêstich mar ek griis wykein. Yn ‘e nije wike feroaret it waar net bot en it liket der op dat it yn jannewaris gjin winter mear wurdt.

Sneintenacht is it bewolkt. De westewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich en yn it Waadgebiet krêftich. It wurdt in graad of 5.

Moandei is de loft berûn, mar in pear opklearringen binne net hielendal útsletten. De wyn komt út it westen oant noardwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich en by de noardlike kust lâns krêftich. Mei 8 graden is it oan de mylde kant.

Tiisdei it is drûch, fan woansdei ôf kin der wer wat delslach falle.

Jan Brinksma