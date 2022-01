Waarpraatsje: Ferfeelsum waar

DE JOUWER – It is de lêste dagen ferfeelsum waar, mar der sil efkes wat mear dynamiek komme.

Tiisdeitenacht is it bewolkt. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is matich, by de noardlike kust lâns letter frij krêftich. It wurdt in graad of 4.

Woansdei is it wer in skiere dei mei letter ek wat rein. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich. Yn ‘e rin fan ‘e middei rommet de wyn nei it noardwesten en boazet er by de kust lâns wat oan. It wurdt 7 graden.

Tongersdei is der kâns op in winterske bui.

Jan Brinksma