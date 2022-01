Waarpraatsje: Drûge wike

DE JOUWER – It hat yn it wykein flink reind, mar der wiene ek kreaze mominten. Wy krije no in, sa goed as, drûge wike.

Sneintenacht wikselje bewolking en wat opklearringen inoar ôf. Der kin ek noch in bui falle. By in swakke sudewyn leit de temperatuer om it friespunt hinne.

Moandei sille wy de sinne geregeld efkes sjen en it bliuwt drûch. De wyn komt út it suden en is swak, by de kust lâns matich. It wurdt 7 graden.

Tiisdei en woansdei feroaret der net in soad.

Jan Brinksma