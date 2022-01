Waarpraatsje: De sinne kriget it wer dreech

DE JOUWER – It wie tongersdei kâld en ûnlijich en der foelen rûnom winterske buien, mar der barde wer ris wat. Fan freed ôf krije wy wer in rêstige rite.

Tongersdeitenacht wikselje opklearringen en in pear (winterske) buien inoar ôf. De noardwestewyn is swak oant matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit om it friespunt hinne.

Freed skynt de sinne sa út en troch, mar der kin ek noch in bui falle. Geandewei de dei rekket de loft berûn. De wyn komt út it noardwesten en is matich, by de kust lâns frij krêftich.

Fan sneon ôf is it wer, sa goed as, drûch. De sinne hat it wol hiel dreech.

Warskôging:

Tongersdeitejûn, tongersdeitenacht en yn ‘e iere moarntiid kin it op plakken glêd wurde.

Jan Brinksma