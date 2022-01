Waapraatsje: Tongersdei drûch

DE JOUWER – Der foelen woansdei rûnom yn Fryslân buien en troch de wyn fielde it kâld oan. Tongersdei bliuwt it, sa goed as, drûch.

Woansdeitenacht wikselje bewolking en wat opklearringen inoar ôf. De wyn komt út it noardwesten en is swak oant matich, mar by de kust lâns stiet earst noch wat mear wyn. De temperatuer leit tusken it friespunt en +4 graden.

Tongersdei skynt de sinne sa út en troch en it bliuwt op de measte plakken drûch. De swakke oant matige wyn krimpt yn ‘e rin fan ‘e dei fan it westen nei it suden oant súdwesten. It wurdt 6 graden.

Freed, sneon en snein bliuwt it net drûch.

Warskôging;

Woansdeitenacht en yn ‘e iere moarntiid kin it troch befriezing fan wiete diken op guon plakken wat glêd wurde.

Jan Brinksma