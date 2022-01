Van Dissel: omikron aardet net nei griperigens

Jaap van Dissel (foto: RIVM, CC BY-SA 3.0)

De parse jûcheit wakker dat omikron tafalt, mar men moat net tinke dat de jongste leat oan ‘e koroanastambeam in grypke allyk is. Dat seit Jaap van Dissel, de hûnebaas fan it saneamde OMT, de ploech saakkundigen dy’t de Nederlânske oerheid mei goerie op it stik fan ‘e koroanagoarre bystiet.

“Als je nu kijkt in welk scenario we verkeren, dan is dit niet bepaald het beeld van de griep”, wol Van Dissel hawwe. Hy seit dat sels in ferliking mei de grypgoarre fan 2017-2018 mank rint: “Dat was ook een ernstige situatie, maar de aantallen infecties die gaan komen, zijn veel hoger.”

Van Dissel-en-harren woene tuike-oan mei it opheffen fan ‘e tichtplicht. Harren útstel wie en hâld de winkels, skouboargen ensafuorthinne jûns nei acht oere ynearsten noch ticht. It regear hat lykwols besletten dat de tichtplicht tenei nei tsienen yngiet.

Van Dissel wiist derop dat in soad minsken harren tredde prip noch net hân hawwe en dat it wichtich bliuwt dat minsken hânwaskje, mûlkapkes foarbine, oardel meter distânsje nimme en sa fierder. Dat it koroanafirus in fêste nije bewenner fan ús kontrei is, is neffens him net mear te leagenjen.