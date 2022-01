Utstalling ‘Fjouwerspanning’ yn paviljoen Obe

Ekspressyf, kleurryk en besiele mei in ûnbidige ferbylding – dat tekenet it wurk fan Horst Dijkstra, Anne Feddema, Henk Krist en Eddy Sikma. Oant en mei 27 febrewaris 2022 presintearret Tresoar yn gearwurking mei Museum Belvédère Fjouwerspanning: in eksposysje mei in greep út resint wurk fan de fjouwer Fryske skilders. De útstalling is te sjen yn Obe, it paviljoen foar Fryske kultuer, ûnderdiel fan Tresoar.

Fiering fan in jubileum

De útstalling Fjouwerspanning fiert it jubileum (25 + 1) fan de gearwurking fan de keunstners. Harren earste mienskiplike eksposysje yn 1995 hie de iroanyske titel Een kwart Christus in zicht. Sûnt foarmen se by gelegenheden in keunstnersgroep, in soarte fan ‘fjouwerspan’. Yn de ôfrûne desennia giene alle skilders, eigensinnich en dwers, harren eigen figurative wegen. Hoewol’t se in eigen kleuretaal ûntwikkele hawwe, is der ek in dúdlik ferbân te sjen: harren kleurrike wurk wurdt dreaun troch in ûnbedimme ferbylding.

Unike dûbeleksposysje

Fjouwerspanning is in unike, ynterdissiplinêre dûbeleksposysje. Letter yn 2022 toant ek Museum Belvédère wurk fan de keunstners. De eksposysjes litte foaral resint wurk fan it bysûndere fjouwerspan sjen. Yn de útstallingen binne de krêft en de spanning fan kleurgebrûk sichtber yn de keunstwerken dêr’t letterlike en figuerlike lânskippen, persoanlike ferhalen, humor, irony en dreambylden sintraal yn steane.

Katalogus

De útstalling is ferrike mei in byhearrende katalogus dêr’t de keunstwurken yn te bewûnderjen binne. Fotografe Tryntsje Nauta makke der foto’s fan de wurken en fjouwer yntrigearjende portretten fan de skilders foar. Oer eltse keunstner binne koarte artikels skreaun en by inkelde skilderijen binne frije literêre reaksjes te lêzen yn de foarm fan poëzy en proaza. Dy bydragen binne skrean troch jong talint en mear fêstige (lokale) skriuwers. It foarwurd is skreaun troch Bert Looper en de ynlieding troch Anna Tilroe.

Sjoch hjir foar de aktuele iepeningstiden fan Obe.