Uterter ûndersiket anty-Fryske hâlding en beskuldiget Friezen fuortendaliks fan ‘chauvinisme’

Wêr wenje de anty-Friezen en wêrom binne se dat? Dy fraach wol sjoernalist-yn-oplieding Renaldo Korst fan de Hogeschool Utrecht beäntwurdzje foar in artikel dat er skriuwt. Dat docht er yn oparbeidzjen mei it Grinzer nijswebstee Sikkom.

De oanlieding foar it ûndersyk is neffens Korst ûnder oaren dat er in anty-Fries yn syn netwurk hat en dat er lêzen hat dat Cambuur-supporters net safolle fan de pompeblêden en it Frysk folksliet fan konkurrint SC Heerenveen.

It nuvere oan it ûndersyk fan Korst is lykwols dat er sels ek in anty-Fryske hâlding yn liket te nimmen. Minsken dy’t meidogge oan syn ûndersyk moatte oanjaan oft se harsels as anty-Friezen beskôgje. Hy jout dêr de folgjende definysje fan:

Chauvinisme is neffens it wurdboek “Blinde, fanatieke ingenomenheid met alles van en in eigen land; overdreven vaderlandsliefde en het manifesteren daarvan”. As de ûndersiker dat sels al fynt en as er fynt dat it sjauvinistysk is om “de provincie” belangriker te finen as “het land”, dan klinkt dat net sa objektyf.

Yn it ûndersyk fan Korst moatte jo ek oanjaan oft jo josels as Fries of as Nederlanner beskôgje. Jo moatte lykwols kieze, beide kin net. Jo moatte ek oanjaan wêrom’t jo in anty-Fries binne, sels as jo dat net binne. De fraach oerslaan kin net.

It ûndersyksformulier fan Korst is hjir te finen.