Tytsy Willemsma kandidaat-wethâlder foar de FNP yn Tytsjerksteradiel

Tytsy Willemsma is ree om ek de kommende riedsperioade wethâlder te bliuwen yn de gemeente Tytsjerksteradiel. Bestjoer en fraksje binne dêr tige wiis mei. Frou Willemsma hat in soad bestjoerlike ûnderfining en dat is neffens de FNP krekt wat de gemeente nedich hat.

Frou Willemsma giet mei nocht en wille de útdagingen yn de gemeente oan en stiet bekend om har positive en iepen hâlding nei de ynwenners ta.