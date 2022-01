Tydlike priplokaasjes yn ’e buert

Minsken dy’t noch net in koroanaprip hân hawwe, kinne op in tydlike priplokaasje yn ’e buert delkomme. Krekt as ferline jier iepenet GGD Fryslân troch de hiele provinsje wer tydlike faksinaasjelokaasjes, om te soargjen dat safolle mooglik minsken ienfâldich oan de koroanaprip komme kinne. De earste tydlike lokaasje giet freed 21 jannewaris iepen yn Feanwâlden.

Boargemaster Klaas Agricola fan gemeeente Dantumadiel is bliid mei de priplokaasje: “Wy hawwe noch altyd te folle besmettingen yn ús gemeente. Dêrtroch moasten in stikmannich ynwenners fanwege de koroanagoarre de ôfrûne tiid nei it sikehûs. Mei de iepening fan de tydlike faksinaasjelokaasje yn Feanwâlden hoopje ik dat elkenien dochs noch in earste, twadde of ekstra prip (oppepprip) helje sil.”

Prippen yn ’e buert

It giet om tydlike, lytsskalige foarsjenningen op sintrale plakken yn ferskate wiken en doarpen. Dêr kinne minsken telâne foar in faksinaasje tsjin koroana, mar ek mei fragen oer it faksin en de koroanagoarre. Ut eardere ûnderfiningen mei tydlike lokaasjes wit GGD Fryslân dat minsken graach gebrûk meitsje fan dy foarsjenning yn ’e buert. Sa kin bygelyks de reisôfstân nei ien fan de fiif fêste lokaasjes foar minsken in drompel wêze om te kommen. Op ’e webside www.ggdfryslan.nl/popup stiet wêr’t de tydlike priplokaasjes binne.

Prippe sûnder ôfspraak

Om del te kommen foar in prip is gjin ôfspraak nedich. Dat jildt sawol foar de pop-uplokaasjes as foar de fêste lokaasjes yn Ljouwert, Drachten, Snits, It Hearrenfean en Dokkum. Elkenien fan tolve jier en âlder is wolkom foar in earste of twadde faksinaasje; elkenien fan achttjin jier en âlder is wolkom foar in ekstra prip (oppepprip). Foar bern fan fiif oant en mei alve jier jildt dat altyd in ôfspraak makke wurde moat.

Tydlike priplokaasje De Ferbining

Yn it âlde stasjonsgebou De Ferbining yn Feanwâlden set freed 21 jannewaris om 9.00 oere it faksinearjen útein. Minsken kinne dêr oant 16.00 oere telâne.

Minsken dy’t fragen of twivels hawwe oer faksinearjen, kinne skilje mei de Twiveltelefoan op 088 – 7555777 of op vragenovercorona.nl sjen.