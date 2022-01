Tûzenen fisken út dearinnende grêft Inkhuzen rêden

Sportfiskers hawwe mei it Heechhiemriedskip Hollands Noorderkwartier tûzenen fisken rêden dy’t opsletten sieten yn in dearinnende grêft yn Inkhuzen.

Mei in grut net oer de breedte fan de grêft is in grut part fan de fisken nei soerstofriker wetter oerbrocht. Earder yn de ôfrûne wike waard noch in soerstoftank ynset, mar dat wie net genôch. De bisten sieten al hast in wike opsletten.

Wêrom’t de fisken sa ticht opinoar op itselde plak bliuwe, is ûndúdlik, seit sportfiskerij Midwest Nederlân. “Wol moat der ‘wat’ wêze dat safolle fisk oantrunet om ûnder minne miljeuomstannichheden byinoar te bliuwen. Wat dat is, moat noch ûndersocht wurde”, skriuwt de sportfiskfederaasje.

It slagge úteinlik om in protte fisken út de grêft te befrijen, mar se koene net allegearre rêden wurde. In stikmannich swimt der noch om. Om foar te kommen dat de befrijde fisken wer nei de dearinnende grêft weromswimme, is in net spand.