Trochbraak fiskmigraasjerivier ûnder Ofslútdyk

Krekt in jier neidat mei it wurk oan de fiskmigraasjerivier yn de Ofslútdyk begûn is, koe ôfrûne wike in trochbraak makke wurde. De boukûpen oan beide kanten fan de Ofslútdyk binne no mei-inoar ferbûn. No sil begûn wurde mei it oanlizzen fan in slingerjende rivier fan fjouwer kilometer lang yn de Iselmar. Dy moat it oergongsgebiet fan swiet en sâlt wetter foarmje.

Sawol swiet as sâlt wetter binne fan belang by it fuortplantsjen fan fisken dy’t yn it ‘efterlân’ opgroeie. De net-poreuze Ofslútdyk stie soks sûnt syn oanlis yn ’e wei. Oer dit gigantyske projekt hat It Nijs syn lêzers yn de ôfrûne jierren al ûnderskate kearen bypraat:

Jild foar fiskmigraasje | It Nijs,

It Fryske Gea siket gidsen foar fiskmigraasjerivier | It Nijs

Fiskmigraasjerivier Ofslútdyk yn septimber de merk op | It Nijs

Fiskmigraasjerivier brûkt grûn opnij | It Nijs

Oanlis Fiskmigraasjerivier hjoed offisjeel úteinset | It Nijs

Reidwâl by Fiskmigraasjerivier bewiist syn nut | It Nijs

Sjoch ek: Doorbraak voor Vismigratierivier | Fryslan