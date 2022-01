Stekken om Finsterskoalle en Flintertún yn Noardwâlde om oerlêst tsjin te gean

Tusken 17 en 21 jannewaris wurde der stekken op ’e tagongsdiken nei de Finsterskoalle en Flintertún yn Noardwâlde set. It kolleezje fan de gemeente Weststellingwerf en Stichting Comprix hoopje dêrmei de oerlêst fan jongelju tsjin te gean. De poarten fan ’e stekken binne ûnder skoaltiid iepen en geane dêrnei op ’t slot.

In groep jongelju feroarsaket yn ’e jûnsoeren in protte oerlêst op it skoalplein. Dy bestiet ûnder mear út fernielingen en it spuitsjen fan graffity. Dêrtroch steane der gjin boarterstastellen mear op it skoalplein. Dêrneist wurdt in protte (drugs)ôffal efterlitten en is der sprake fan yntimidaasje troch de jongelju. Skoalbern kinne dêrtroch net feilich op it skoalplein boartsje. Foarbygongers fiele har ek ûnfeilich. It kolleezje fan B&W en Stichting Comprix fine dat it sa net langer kin. Dêrom nimme se maatregels.

Nultolerânsjebelied

Earder waard al in nultolerânsjebelied ynfierd. Dat betsjut dat eltse oertrêding hurd bestraft wurdt. Dochs bliuwt de oerlêst bestean. Dat komt mei troch de ferskate tagongsdiken dy’t as flechtrûtes brûkt wurde. Dêrtroch kinne de plysje en hanthaveners de jongelju net op harren hâlden en dragen oansprekke. De nije stekken op ’e tagongsdiken blokkearje de tagong ta it skoalplein en soargje derfoar dat de jongelju net maklik flechtsje kinne.

As de maatregel fertuten docht, kin it skoalplein wer opknapt wurde mei ûnder oare boarterstastellen.