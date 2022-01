Start werynrjochting De Blesse ferskood nei 2023

De werynrjochting fan De Blesse begjint nei alle gedachten yn 2023 yn stee fan yn 2022. De oarspronklike planning wie om yn 2022 de werynrjochting klear te hawwen. Dat slagget net, mei’t kabel- en liedingbedriuwen mei leveringsproblemen te krijen hawwe.

Foar’t de útfiering fan de werynrjochting begjinne kin, moatte de kabels en liedingen ferlein en fernijd wurde. Dy binne fan ûnder oare Alliander (elektrisiteit en gas) en Vitens (wetter). Troch in tekoart oan kabelmateriaal op ’e Nederlânske merk kinne dy nutsbedriuwen gjin garânsje jaan oer start en trochrintiid fan de wurksumheden.

Wethâlder Jack Jongebloed fan Weststellingwerf begrypt dat it foar de ynwenners fan De Blesse teloarstellend nijs is. “Wy fine it tige ferfelend dat de werynrjochting no langer duorret. Wy kinne der spitigernôch neat oan feroarje. Utstel betsjut gjin ôfstel. De werynrjochting giet troch, mar dan nei alle gedachten yn 2023.”

Nije planning

It ferlizzen en fernijen fan de kabels en liedingen wurdt neffens ferwachting yn 2022 troch de nutsbedriuwen útfierd. De gemeente hat dêr nau kontakt oer mei û.o. Alliander en Vitens. De wurksumheden duorje likernôch seis moanne. De gemeente set nei de simmer fan 2022 útein mei de oanbestegingsproseduere foar de werynrjochting. De útfiering begjint dan nei alle gedachten yn 2023.