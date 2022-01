Sorbysktalige digitale bibleteek beskikber

Goed trijehûndert Nedersorbyske teksten binne tenei op ynternet beskikber. Wittenskippers hawwe twa jier lang dwaande west mei it sammeljen en digitalisearjen fan âlde boeken en artikels yn it Nedersorbysk, it lytste fan de twa Sorbyske dialekten. Der binne hjoed de dei sa’n fiiftûzen sprekkers. It Heechsorbysk hat sa’n fjirtichtûzen sprekkers.

It Sorbysk wurdt praat yn it easten fan Dútslân: it Heechsorbysk yn de dielsteat Saksen en it Nedersorbsyk yn de dielsteat Brandenburch. Foar de digitale bibleteek binne teksten útsocht dy’t in goed byld jouwe fan de ûntwikkeling fan de taal.

De digitale bibleteek is ûnderdiel fan in grut digitalisearringsprojekt fan it slim bedrige Nedersorbysk. Klik hjir foar de bibleteek en hjir foar oare ûnderdielen fan it projekt.