Skotlân heft measte koroanaregels op

Skotlân heft de measte ferplichtings en ferboaden op dy’t te krijen hawwe mei de koroanagoarre. Neffens de Skotske minister-presidinte Nicola Sturgeon binne se net mear nedich, om’t it tal besmettings hurd tebekrûn is, krekt lykas it tal sikehûsopnamen fan koroanapasjinten.

De tichtplicht en de beheining op it tal minsken dy’t byinoar komme meie ferdwine. De iennichste regel dy’t bestean bliuwt is de ferplichting om yn it iepenbier ferfier en yn drokke gebouwen in mûlkapke foar te hawwen.

Nei alle gedachten folget Ingelân yn ‘e rin fan ‘e kommende wiken syn noardlike buorman. Spanje hat ferline wike buorkundich makke dat it lân ynkoarten alle regels útsein de mûlkapkeplicht ôfskaffe wol.