SisTsiis: Hoe giet it ûnderwilens mei de lessen Fryske taal op de basisskoallen?

Skôging

Troch alle gedoch om koroana hinne soe men hast ferjitte dat guon saken noch hieltiten ús omtinken freegje. Ommers, hjoed-de-dei krije de skoalbern ek – somtiden digitaal – rekkenjen en taal. En dat lêste betsjut foar it grutste part fan Fryslân én de Nederlânske én de Fryske taal. Al wer jierren tebek, yn 1980, is it fak Frysk foar de basisskoallen in wetlike ferplichting wurden. Soks giet by ús fansels as de prosesje fan Echternach, trije stappen foarút en twa tebek, dochs sil it der no einlings fan komme. Yn 2017 hat de provinsje mei eltse basisskoalle in profyl foar de kearndoelen Frysk fêststeld. Dat wie de saneamde nulmjitting. Fan dat momint ôf moat de skoalle alle fjouwer jier ien of twa profilen nei ûnderen oant er yn 2030 of safolle earder foar it fak Frysk de kearndoelen fan profyl A oan ’e bern oanbiedt.

Yn 2018 hat de BoargerAksjegroep SisTsiis derfoar soarge dat dy profilen yn de Frysktalige Wikipedia te finen binne: https://fy.wikipedia.org/wiki/List_fan_profilen_Fryske_taal_(basisskoallen)

Om de skoalle fan jo bern of pake- of beppesizzers te sykjen, geane jo nei de plaknamme en krije dêr de list mei de skoallen. Efter de namme stiet it profyl Fryske taal fan 2021.

No wurdt it nei fjouwer jier tiid om ris nei de tuskenstân te sjen. Hoefolle fan dy skoallen hawwe tusken 2017 en 2021 harren profilen ferbettere? Dêrby geane de letters fan de profilen op syn Amerikaansk nei ûnderen ta, dus fan F nei A. Allinne de skoallen mei it profyl G hawwe in folsleine ûntheffing foar it Frysk. Sokken binne te finen op ’e Fryske eilannen en yn de gemeente Weststellingwerf.

SisTsiis hat de ferskillen tusken de profilen fan 2017 en dy fan 2021 yn de folgjende tabel setten.

Guon skoallen hiene by de nulmjitting in te moai ferhaal. Dy binne wat it profyl oanbelanget tebekset en soene no minder subsydzje krije moatte.

It docht bliken dat ek yn ’e lêste fjouwer jier in soad lytse skoallen de doarren slute moasten.

In stik of wat skoallen waarden yn 2017 noch net neamd yn de Wikipedia. Foar safier’t dy skoallen in profyl A, B of C hawwe, fine jo se yn ús tabel.

plaknamme namme fan de skoalle profyl

2017 iepen/

ticht korreksje profyl

2021 Akkrum OBS Akkrum + A Aldegea DFM ABBS De Fluessen A – C Aldhoarne OBS Mr J.B. Kanschool B sletten Balk CBS De Bolster + B Dokkum CBS Groen van Prinsterer C sletten Drachten OBS De Tille A – C OBS De Bolder C – E Droegeham CBS De Tarissing B + A Easterlittens CBS De Earnewjuk A sletten Eastermar Basisskoalle De Twirre A – B Garyp CBS De Wrâldpoarte A – C Gau CBS De Twatine A sletten Gytsjerk CBS Ichthusschool B + A Goaiïngaryp CBS It Twaspan A sletten Haskerhoarne OBS De Lytse Mienskip A sletten Heech CBS It Wrâldfinster C sletten Hilaard CBS De Reinbôge C sletten De Jouwer Dr. E.A Borgerschool + B Kollum OBS Professor Casimir B + A De Lemmer CBS De Arke C + B Lúnbert SWS De Nijewier + C Lúkswâld Basisskoalle De Hoekstien + C Mantgum OBS De Gielguorde A – B Nij Beets CBS De Arke + A Nijewier CBS Bij de Boarne A sletten Nijhoarne CBS Mr. S. Wybrandischool B + A Oentsjerk CBS Paadwizer A – B Reitsum CBS De Flieterpen A sletten Ryptsjerk CBS Alpha C + A Rottefalle SWS It Werflân + B Sint-Nyk OBS De Beuk C sletten Skettens CBS De Trijetine A sletten Sondel CBS Op ‘e Terp A sletten Spannum CBS De Tarissing B sletten Tersoal CNS De Reinbôge B sletten De Tike CBS De Gielguorde C sletten Tsjerkwert CBS De Reinbôge C + B De Westereen IBS ’t Pompeblêd C + B CBS De Boustien + C Wommels CBS It Fûnemint + A

Der wiene yn 2017 njoggen skoallen mei in profyl A, B of C dy’t noch net yn de Wikipedia stiene.

Lokkigerwize krigen de fusearjende skoallen hast altiten it profyl Frysk fan de skoalle mei it bêste (dus leechste) profyl.

Tusken 2017 en 2021 hawwe acht skoallen har echt ferbettere! Dat binne de skoallen mei in fette letter yn de lêste kolom.

As jo no goed of krekt net te sprekken binne oer de lessen Fryske taal op de skoalle fan de bern, of pake- of beppesizzers, dan kinne jo it folgjende dwaan.

Op de webside https://www.sistsiis.frl stiet in trochrinnende enkête dy’t jo tegearre mei de bern bylâns kinne. De gegevens fan de enkête binne net werom te lieden nei jo of de bern. Sels mei in pear ynfollers jout soks al in hiel aardich byld fan de gong fan saken op sa’n skoalle. Fansels kinne jo ek kontakt mei ús opnimme oer sistsiis@hotmail.com Dan sykje wy – ûnder ôfskermjen fan jo en de bern – eventueel kontakt mei de skoalle.

BoargerAksjegroep SisTsiis