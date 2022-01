Perfester mjirkes Nils Århammar ferstoarn

Nils Arhammar (foto: LC)

Nils Århammar, âld-heechlearaar Frysk, is ferstoarn. Dat docht de universiteit fan Flensburch te witten. Århammar wie dêr fan 1988 oant 1996 perfester. Dêrfoar hie er de learstoel Frysk oan de Ryksuniversiteit Grins. Århammar is njoggentich jier wurden.

Århammar waard yn 1931 yn it Sweedske Katrineholm berne. Hy studearre germanistyk yn Sweden en Dútslân en ûntwikkele in niget oan de Fryske talen. Benammen it Noard-Frysk fan Helgolân hie syn belangstelling, mar hy ferdjippe him ek yn de oare foarmen fan it Frysk, wêrûnder dat fan de Nederlânske provinsje Fryslân. Fan Århammar is it sechje bekend dat er in protte talen prate, mar net ien perfekt.

Fier nei’t er mjirkes waard, wie Århammar noch dwaande mei it útwreidzjen fan it online-wurdboek fan it Helgolanner Frysk. Dat die er mei syn frou Ritva. It pear wenne op ‘t lêst yn it Noard-Fryske Bräist.