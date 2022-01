Paad frij foar ûntwikkeling wentebou op Spaansenterrein Harns

Spaansen Holden BV en de gemeente Harns binne wat it Spaansenterrein oangiet ta in skikking kommen. De gemeente betellet in skikkingsbedrach fan € 4,95 miljoen. Mei de oerienkomst is it paad frij om it terrein foar wenteboulokaasje te ûntwikkeljen.

De gemeente Harns kocht it terrein yn 2009 fan Spaansen mei it doel om dêr wentebou ûntwikkelje te litten. Spaansen Holding BV ferhuze yn 2003 nij in nije bedriuwslokaasje yn it Harnzer havengebiet. De frijkommen lokaasje soe foar wentebou ûntwikkele wurde. Efterôf bliek de transaksje nei rjochtsjildich om’t der sprake wie fan steatsstipe troch de gemeente Harns. De ferkeap waard yn oktober 2020 definityf ûnjildich ferklearre.

Spaansen Holding BV is juridysk sjoen dêrtroch altyd eigner fan de grûn bleaun, as wie de (fer)keap nea bard. Yn de ôfrûne perioade hat der yntinsyf en op konstruktive wize tusken de partijen oerlis west. De troch de gemeente betelle keapsom fan € 6,5 miljoen moat troch Spaansen werombetelle wurde. Mei’t de gemeente him jierrenlang eigner fan de grûn waande, hie dy in part fan de bedriuwsgebouwen slope litten. De eardere bedriuwswente en in stikmannich grienstripen waarden oan partikulieren ferkocht. De berikte skikking respektearret dy ferkeapen.