Omikron makket himsels ûnsichtber foar PCR-test

Yn Yndia wint op it stuit in nij skaai fan it koroanafirus oan, dat net sichtber is foar in PCR-test. Hoewol’t it firus wat ôfwykt fan de omikronfariant dy’t yn Europa omgiet, hjit er ek fan omikron. Om de twa útinoar te hâlden wurdt de âlde foarm omikron BA.1 neamd en de nije omikron BA.2.

Omikron BA.2 liket neffens earste ûndersiken noch besmetliker te wêzen as BA.1, dat sels al besmetliker wie as eardere firussen. It firus is ek yn Europa al oantroffen. It ferskilt troch tritich mutaasjes fan BA.1 en wurdt fanwegen de minne testberens wol ‘stealthy omicron’ neamd – Ingelsk foar ‘stille omikron’ of ‘genipige omikron’. Der binne gjin oanwizings foar dat BA.2 minsken siker makket as BA.1.