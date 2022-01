Omikron jout in oar syktebyld en dit binne de symptomen!

Foto: Usman Yousaf (Unsplash)

De oerfoarm fan koroana joech benammen lêst oan ‘e pûster, lykas hoastjen, benaudens en longûntstekking. In bekend symptoom fan ferskate skaaien fan it firus is ek it ferlies fan smaak- en rûkfermogen. By it deltafirus liken dy al minder faak foar te kommen as by âldere skaaien. Minder bekende symptomen fan ferskate koroanaskaaien wiene koarts, pine yn it liif en poeperaasje.

It omikronskaai jout in dúdlik oar syktebyld. It wie al bekend dat omikron minder djip yn ‘e longen trochkringt en longklachten komme dan ek folle minder faak foar as by oare foarmen fan koroana. Priuwe en rûke kinne de lijers almeast ek noch sûnder muoite.

By minsken mei it omikronskaai ûnder de lea komme pineholle en wurgens in soad foar. It RIVM is fan de symptomen op ‘e hichte. Se steane no noch op in list fan minder faak foarkommende klachten. It is mooglik dat se letter op de list mei faak foarkommende symptomen komme te stean, seit it RIVM. In mooglik probleem is dat de klachten sa ûndúdlik binne en safolle oarsaken hawwe kinne, dat de testsintrums mear minsken sûnder koroana oer de flier krije as dat hja oankinne.

Proesten en pinekiel komme by minsken mei omikron ek in soad foar. Dy symptomen wiene al fan eardere foarmen fan it koroanafirus bekend.