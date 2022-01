Nuver: neffens RIVM wie omikron in jier lyn al yn Nederlân, mar doe bestie it noch net

Neffens in grafykje op it webstee coronadashboard.rijksoverheid.nl wie it omikron-skaai fan it koroanafirus yn jannewaris 2021 al yn Nederlân. As men op it grafykje klikt, sjocht men dat it opkomt, 3,8 persint fan ‘e besmettings útmakket en dan ferkrongen wurdt troch it alfa-skaai (de “Britske fariant”). Neffens it webstee komt it grafykje fan it RIVM.

Wikipedia fertelt ús lykwols dat omikron earst in lyts jier letter ûntdutsen wurdt. Dêr stiet: “De eerste besmetting met de omikronvariant werd gerapporteerd vanuit Zuid-Afrika op 24 november 2021.” It RIVM seit itselde op syn eigen webstee: “De coronavariant Omikron (B.1.1.529) werd eind november 2021 voor het eerst gemeld in Zuid-Afrika.”

Dat is fansels nuver: hoe kin in firusskaai yn Nederlân opkomme en nei trije wike ferdwine as it earst moannen letter ûntdutsen wurdt? It Nijs moat jo it antwurd skuldich bliuwe.

It grafykje stiet hjirûnder:

Boarne: RIVM