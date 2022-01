Nij nachtprogramma op NPO Radio 1

NPO Radio 1 lansearret in nij nachtprogramma. Fan moandei 3 jannewaris 2022 ôf is De Nacht fan… fan moandeis oant en mei freeds tusken 02.00 en 05.00 oere te hearren. Foar de saneamde graveyard shift fan NPO Radio 1 slane fiif ferskillende omroppen de hannen yninoar. De NTR, EO, KRO-NCRV, BNNVARA en Omroep ZWART sille elk ien nacht foar harren rekken nimme.

Djipgeande fraachpetearen

Eltse útstjoering sil de presintator fan dy nacht yn petear mei ferskate studiogasten. Der wurdt de tiid nommen foar harren ferhalen en der is romte foar kreativiteit, spontaniteit en ferrassende muzyk. De harker kriget ek it wurd. Dy kin nei de studio skilje of appe om te reagearjen op it fraachpetear en fragen oan de oanwêzige gast(en) te stellen. Fierder komt men troch it programma yn ’e kunde mei Nederlanners fan oer de hiele wrâld en kin men harkje nei de moaiste audioferhalen fan de stjoerder.

Jong talint

Presintator Mirthe van der Drift (1993) is gjin ûnbekende stim yn ’e nacht fan NPO Radio 1. Se is aanst twa nachten te hearren: foar de NTR en foar KRO-NCRV. Jan-Willem Wesseling (1998) nimt op de presintatorstoel plak foar de EO. Merel Wielaert (1987) is bekend fan FunX; sy sil foar BNNVARA oan ’e slach. Omroep ZWART hat foar de nacht Ciana Mayam (1990) strikt.

Mear ynformaasje is meikoarten te lêzen op de webside fan De Nacht van…

De Nacht fan…

