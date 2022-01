Museum Belvédère gastlokaasje fan ‘Tussen Kunst en Kitsch’ mei in klapper

Yn ’e simmer fan 2021 wie Museum Belvédère yn Oranjewâld wer gastlokaasje foar it telefyzjeprogramma Tussen Kunst en Kitsch. Dy ôflevering waard ôfrûne woansdei útstjoerd. Der sieten in stikmannich hichtepunten yn it oanbod en in ûnferwachte topstik.

Yn de útstjoering fan woansdei 5 jannewaris yn Museum Belvédère rekke Jaap Polak optein fan in Sineeske rôlskildering, seach Willem de Winter in Breitner dy’t op it húske hinget en kaam de dream fan Bas Hesseling út by it sjen fan in iuwenâld tijboek (brevier).

It programma weromsjen kin hjir.