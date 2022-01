Man dy’t dea yn sêne sette ferret troch koroanabesmetting

In Amerikaan dy’t syn eigen dea yn sêne sette om oan ’e plysje te ûntkommen, is troch in koroanabesmetting troch de koer sakke. De 34-jierrige man wie nei Skotlân flechte nei beskuldigingen fan in ferkrêfting en fraude.

De man fersprate yn 2020 it geroft dat er oan kanker lijde en noch mar in pear wike te libjen hie. Yn in rou-advertinsje dy’t koart dêrnei op in betinkingswebside ferskynde, stie dat syn jiske boppe see útstruid wurde soe. Mar yn desimber moast er fanwege koroana yn in Skotsk sikehûs opnommen wurde. Hoewol’t er dêr in skûlnamme brûkte kaam de plysje dochs efter syn echte identiteit.

Details oer hoe’t dat barde wol de plysje net diele, mei’t dan ûndersyksmetoaden bekend wurde. De Skotske plysje hat de man arrestearre. De Feriene Steaten freegje om syn útlevering. In earste harksitting dêroer hat er fia in fideoferbining út it sikehûs wei folgje kinnen.