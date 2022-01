Machiavellipriis 2021 foar Gerrit Hiemstra

NOS-waarman Gerrit Hiemstra kriget de Machiavellipriis 2021. De Stichting Machiavelli hat him de priis takend om’t er de klimaatferoaring en de gefolgen derfan dúdlik makket foar in grut publyk.

De Machiavellipriis wurdt sûnt 1989 alle jierren útrikt oan minsken of organisaasjes dy’t in bysûndere bydrage levere hawwe oan de kommunikaasje tusken polityk, oerheid en boargers. Ferline jier gie de priis nei firolooch Marion Koopmans en dokter yntinsive soarch Diederik Gommers, mei’t se de kennis oer it koroanafirus foar in breed publyk tagonklik makken.

Neffens Marja Wagenaar fan de stifting Machiavelli wiene der it ôfrûne jier gjin minsken dy’t der op it tema koroana echt boppeút stutsen. By it klimaat foel Gerrit Hiemstra dus op. Hiemstra neamt it in eare dat er de priis kriget. Neffens him hoecht er der gjin muoite foar te dwaan om it klimaat ûnder it omtinken te hâlden, mei’t der faak klimaatrelatearre barrens binne. Hy seit dat er besiket om út wittenskiplike ferhalen de essinsje te heljen, sadat minsken it begripe en ûnthâlde.

Gerrit Hiemstra waard berne yn Drachten en groeide op yn Sumar.