Lida Dykstra nominearre foar Flaamske literatuerpriis mei ‘Schaduw van Toet’

It jongereinboek Schaduw van Toet fan de Fryske skriuwster Lida Dykstra, mei yllustraasjes fan Djenné Fila, stiet op de shortlist fan de ‘Boon’ foar berne- en jongereinliteratuer. Dat is yn it radioprogramma Culture Club op Radio 1 buorkundich makke yn oanwêzigens fan alle nominearren yn Oostende, België.

De Boon, de meast prestiszjeuze literatuerpriis fan Flaanderen, wurdt dit jier foar it earst yn twa kategoryen útrikt: fiksje en non-fiksje en berne- en jeugdliteratuer. Der binne fiif nominearren de kategory útkeazen. Dy titels waarden troch de faksjuery foar berne- en jongereinliteratuer en de faksjuery foar fiksje en non-fiksje út yn totaal 677 ynstjoeringen selektearre.

De auteurs fan alle titels op de koarte list krije alfêst elk € 2.500, útsein as se de Boon winne, dy’t € 50.000 de kategory bedraacht. Dêrneist kinne se de publykspriis yn ’e wacht slepe, goed foar nochris € 5.000 de kategory. Op 24 maart 2022 wurde de winners yn Oostende bekendmakke.

Om Lida Dykstra te stypjen foar it winnen fan de publykspriis, kin op har boek stimd wurde fia dizze link.

It boek fertelt it ferhaal fan prinsesse Amany, healsuske en frou fan bernfarao Toetanchamon, dy’t opgroeit oan it rike, mar ek gefaarlike Egyptyske hof en dy’t har opsmyt as de beskermer fan har bruorke en him alles leart dat er witte moat. Oant it needlot taslacht…

Titelynformaasje: Dykstra, Lida | Mei yllustraasjes fan Djenné Fila | Schaduw van Toet | bûn, mei kâldfoly | 160 siden | € 18,99 | ISBN 978 90 245 9578 5 | Aldens: 13+