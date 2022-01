Kursusoanbod Schylgeralân online

Folkshegeskoalle Schylgeralân hat syn folsleine kursusoanbod foar 2022 yn kalk en semint.

Lykas alle jierren giet it om in tige fariearre programma ûnder lieding fan in keur fan dosinten, guon bekend fan foarige jierren en ek in tal nijkommers.

Op it stuit binne der troch de koroanamaatregels gjin groepsaktiviteiten, mar losse gasten binne wolkom.