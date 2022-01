Koroanaprip kin sûnder ôfspraak yn Drachten helle wurde

Fan woansdei ôf kin elk dy’t dat wol yn Drachten in koroanaprip helje. In ôfspraak is net nedich. Yn Ljouwert wie dat al mooglik.

De prip kin helle wurde yn it Frysk kongressintrum oan de Reed 3, oan ‘e uterste westkant fan Drachten.

Om’t it drok wurde kin, freget de GGD om op syn webstee te sjen hoefolle flecht op ‘e koai oft der is en om safolle mooglik op ‘e fyts te kommen.