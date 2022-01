Keunstner Ids Willemsma sjocht werom nei de Alvestêdetocht

Ferline wike tiisdei wie it fiifentweintich jier lyn dat de lêste Alvestêdetocht riden waard. Keunstner Ids Willemsma (1949) ried de tocht mar leafst trije kear en helle de einstreek yn 1997 as fluchste op selsmakke houten redens.

Yn it ûndersteande filmke sjocht er werom op dy bysûndere prestaasje. Dat de sport ek in rol spilet yn syn byldzjend wurk, waard al dúdlik doe’t syn skulptuer fan de Fryske atlete Foekje Dillema yn it museumpark fan Museum Belvédère te sjen wie. Koartlyn koe it museum ‘Wek (kruiend iis)’ oankeapje, in izerynstallaasje fan hûndert mei de hân smijde akkolade- en v-foarmen. Willemsma joech dêryn op poëtysje wize útdrukking oan syn fassinaasje foar natueriis.

Kommende simmer sil de nije oanwinst ûnderdiel útmeitsje fan de temaútstalling Stroomopwaarts yn ’e westfleugel fan it museum.

Besjoch it filmke fan Schaatsen.nl: