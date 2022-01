Karnaval Oosterhout skoot op nei juny

Yn Oosterhout sille se dit jier in alternatyf karnaval organisearje. Ynstee fan de festiviteiten yn febrewaris komt de organisaasje yn it Pinksterwykein mei in “karnavalesk alternatyf”. Dat makke organisaasje OCS De Smulnarren sneintejûn buorkundich.

De organisaasje hopet yn it wykein fan 4 oant en mei 6 juny ûnder mear in grutte optocht organisearje te kinnen. Neffens De Smulnarren biede de ferrommingen fan de koroanamaatregels fan ôfrûne freed “ûnfoldwaande romte en perspektyf om in evenemint te organisearjen dêr’t nei alle gedachten tûzenen minsken op ôfkomme sille”. Foar de offisjele karnavalsdata ein febrewaris wol de organisaasje in alternatyf op ynternet betinke.

It is net de earste kear dat praat wurdt oer ferskowen fan karnaval. Earder oppenearre de boargemaster fan Breda, Paul Depla, al om de trije dagen nei de simmer te fersetten.