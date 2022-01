Kanada ferwachtet fan ‘t sneinoer beierboel troch frachtridersdemonstraasje

It koe sneon wolris in boel mei in byboel wurde yn it súdeasten fan Kanada. Ut it hiele lân wei sette op ‘t heden frachtweinen dat út nei de haadstêd Ottawa. Dêr dogge hja sneon mei oan in grutte demonstraasje tsjin ‘e ferboaden en ferplichtings dy’t te krijen hawwe mei it beheinen fan de koroanagoarre. Benammen de ynsetting dat frachtriders dy’t net yninte binne acht dagen yn karantêne moatte, laat ta gâns wjerstân. Rûchwei ien op ‘e fiif Kanadeeske frachtriders is net folslein tsjin it koroanafirus faksinearre.

Al dagenlang binne sa’n twatûzen frachtriders ûnderweis de Ottawaaster kanten út. In Kanadeeske frachtwein is in baas apparaat, dat de Kanadeeske parse ferwachtet dat Ottawa en omkriten de kommende dagen amper berikber binne. De plysje ret him ta op opstoppings dy’t it wurk fan ‘e helptsjinsten slim behinderje kinne.

Net allinne de tsjinstanners fan it notiidske koroanabelied binne de kommende dagen op ‘en paad yn Ottawa en omkriten, de plysje hâldt ek rekken mei tsjindemonstraasjes en reboeljemakkers dy’t de stêd opsykje.