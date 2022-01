Jenny Douwes: ekskús boargemaster Waanders “op z’n plaats”

Dank voor de zorgen @LiesbethvBerkel, niet nodig, ik kreeg zelfs nog een VOG 😄. En ik had gelijk, kinderen werden in gevaar gebracht om de Friezen 'emotioneel te emanciperen'. Eerherstel voor de #blokkeefriezen en een excuus van burgemeester Waanders zijn op z'n plaats! https://t.co/McJ5abP4Mv pic.twitter.com/B5nHm8zMNX — Jenny Douwes (@JennyDouwes) January 19, 2022

It soe goed wêze as boargemaster Marga Waanders fan ‘e gemeente Waadhoeke har ekskús oanbiede soe foar har hanneljen yn 2017. Dat seit Jenny Douwes op Twitter. Frou Waanders stie doe in protest ta fan minsken út Hollân tsjin de oankomst fan Sinteklaas en Swarte Pyt yn Dokkum. De demonstranten waarden troch de wilens oeral bekende “blokkearfriezen” behindere troch in blokkade op ‘e sneldyk A7 by de Jouwer. Neffens frou Douwes wie dat nedich omdat der kâns wie op geweld tsjin bern.

Ut in petearferslach hat bliken dien dat frou Waanders mei fertsjintwurdigers fan it Nederlânske ministearje fan sosjale saken praat hie oer de foarm fan de yntocht. Yn dat petear hie hja neffens it ferslach sein dat Dokkum fier fan ‘e bewenne wrâld lizze soe en dat de Friezen net folle meikrigen fan wat der “landelijk (met grote focus Randstad)” barde. De “emotionele emancipatie” fan Fryslân soe noch begjinne moatte.

Wat “emotionele emancipatie” is, stiet net yn it ferslach. Yn in artikel yn Trouw wurdt dermei bedoeld dat minsken yn it iepenbier emoasjes sjen litte, troch bygelyks te gûlen. Yn it ferslach stiet wol dat Friezen “nuchter” binne.

As dat yndied in eigenskip fan de Friezen is, soe in besykjen om dy te feroarjen yn striid wêze mei it Ramtferdrach foar de beskerming fan nasjonale minderheden. Dat ferbiedt it besykjen om de Friezen kultureel te assimilearjen.