Jelleshûs yn Wâldsein kriget gemeentlike monumintestatus

De sân feintewenten Jelleshûs fan Sylskoalle Het Molenhuis yn Wâldsein krije de gemeentlike monumintestatus. Dat bart nei in fersyk út it doarp wei begjin 2021. Ferskate partijen beoardielen it fersyk, en dêrnei advisearre monumintekommisje Hûs en Hiem de gemeente om it gebou as gemeentlik monumint oan te wizen. It kolleezje hat besletten dat advys oer te nimmen.

It Jelleshûs leit op it terrein fan de sylskoalle, yn it beskerme doarpsgesicht fan Wâldsein. De eigner fan de sylskoalle hat foar de lokaasje plannen ûntwikkele om de akkomodaasje te ferbetterjen. Yn 2021 krige de sylskoalle tastimming fan boargemaster en wethâlders fan Súdwest-Fryslân om ûnder betingsten it Jelleshûs te slopen. De feintewenten mochten lykwols net sloopt wurde foar’t in definitive nijbou- of ferbou-omjouwingsfergunning ferliend wie.

“Mei de eigner fan de sylskoalle sille we de kommende tiid besjen hoe’t er it Jelleshûs binnen de stedeboukundige rjochtlinen takomstbestindich meitsje kin”, seit ferantwurdlik wethâlder Mirjam Bakker.