Ja/nee-plakker wurdt ferfongen troch in app

Foto: Timelezz / Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

Dy’t gjin reklame yn ‘e bus hawwe wol of gjin hûs-oan-hûskrantsjes, dy kin yn Nederlân al tritich jier lang in plakker op ‘e brievebus oanbringe. Besoargers moatte harren hâlde oan de winsken fan de bewenner: Ja/nee foar: wól reklame, mar gjin fergese kranten, nee/ja foar it omkearde – en ek ja/ja en nee/nee binne fansels mooglik.

Dat feroaret ynkoarten. Takom jier wurde de besoargingswinsken fan alle adressen yn Nederlân sintraal byhâlden. Se binne dan ek makliker te feroarjen, bygelyks as men op fakânsje giet en net thúskomme wol mei in bus fol reklamefolders.

Besoargers krije in app dêr’t hja foar elk adres op sjen kinne wat se wol en net yn ‘e bus triuwe meie.