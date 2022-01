Hûndert paradyslike tunen socht foar ferhalen ‘Utsteld gelok’

Hûndert ferhalen fan hûndert skriuwers op hûndert idyllyske bûtenlokaasjes yn Fryslân: dat is Utsteld lok, it programma fan Ljouwert Unesco City of Literature mei Arcadia. De list fan hûndert skriuwers út binnen- en bûtenlân is hast kompleet. Wa’t ​​in moai plak hat dêr’t in ferhaleferteller dizze koarte ferhalen oan it publyk hearre litte kin, kin syn/har tún of lokaasje oanmelde.

Ljouwert City of Literature is op syk nei partikuliere en iepenbiere bûtenlokaasjes yn Fryslân dy’t it plak wêze kinne dêr’t publyk live nei in ferhaal harkje kin. Alle hûndert dagen fan Arcadia (7 maaie oant 14 augustus) is der in nij ferhaal te hearren. It kinne partikuliere tunen, plôk-, byldhou- en teetunen wêze mar ek hofkes, parken of (binnen)tunen fan bedriuwen en ynstellings. It ferhaal kin ek in frij tagonklik ûnderdiel wêze fan in bûtendoarfestival.

De reade tried fan de nije koarte ferhalen is it sykjen nei skientme. Dêr past in yntime sfear fan in hûskeameroptreden by, mar dan bûtendoar. De betingsten en it ynskriuwformulier binne te finen op leeuwardencityofliterature.nl. De falbile is 20 febrewaris.