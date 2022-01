Gemeenten kreatyf mei nijjiersboadskip

Om’t it yn tiden fan koroana net mooglik is foar gemeenten om nijjiersresepsjes foar harren boargers te organisearjen, betinke boargemasters oare wizen om harren nijjiersboadskip út te dragen. Dêr binne no fansels audiofisuele middels foar dêr’t faaks ek noch in grutter publyk mei berikt wurde kin. It Nijs set in tal aardige nijjierboadskippen op in rychje. We beheine ús, as Frysktalich medium, ta boadskippen dy’t foar in part of hielendal yn it Frysk binne.

By boargemaster Jehannes Kramer fan Noard-East Fryslân binne we thús op besite. Hoewol’t syn wurden sa út en troch yllústrearre wurde mei bylden, komt er net fan de bank; dat it nijjiersboadskip moat it alhiel fan de ynhâld hawwe.

Dat lêste jildt likegoed foar boargemaster Klaas Agricola fan Dantumadiel mar dy wikselet geregeldwei fan dekôr en set dan syn ferhaal op in oar plak yn de gemeente wer fuort.

Yn it filmke fan de gemeente Waadhoeke sit mear beweging: boargemaster Marga Waanders kuieret fan Menaam nei Frentsjer en op tal fan plakken ûnderweis komme de wethâlders om wat te fertellen.

Boargemasterske Jannewietske de Vries fan Súdwest-Fryslân doch ek sokksawat: hja kuieret troch Drylts – dêr’t de gemeente de nijjiersresepsje hâlde wollen hie – en praat mei in tal ynwenners fan de stêd.

Troch alle ynteraksje skeat it eigentlike nijjiersboadskip fan de Vries der blykber wat by yn, want dy stiet op de gemeentlike webside:

Bêste ynwenners fan Súdwest-Fryslân,

No’t 2021 hast op ’e ein is, sjogge wy werom. It wie in jier mei twa gesichten. Mei in soad moannen dy’t bepaald waarden troch koroanamaatregels. En in perioade mei faksinaasjes en it hast folslein ferdwinen fan maatregels. In perioade fan optimisme en foarútsjen. Fan foarsichtich dreame fan in wrâld dy’t net mear sa ûnder ynfloed fan koroana stiet. En no hawwe wy op ’e nij in perioade fan lockdown.

It falt in soad fan ús dreech. Fan jong oant âld. Undernimmers, frijwilligers. De kulturele sektor en sportferieningen. Elkenien moat him wer oanpasse.

Troch alles hinne witte wy ús te rjochtsjen op ’e ljochtpuntsjes. Fan it reedriden oan it begjin fan it jier. It toerist yn eigen lân wêzen. Wy wisten fansels wol dat wy yn it moaiste hoekje fan Nederlân wenje. Mar wy hawwe dit jier better as ea tefoaren ús Súdwesthoeke mei nije eagen sjoen. Ik wie ek hieltyd wer ûnder de yndruk fan ’e kreative oplossingen dy’t wy mei-inoar betocht hawwe. It binne de lytse dingen dy’t it libben moai en weardefol meitsje.

Ik gun ús allegearre wat mear bewegingsfrijheid yn it kommende jier. Om de dingen dy’t no net kinne wer op te pakken. Om te ûndernimmen, mei-inoar te genietsjen fan in evenemint, de sfear te belibjen by in moaie foarstelling. Ik sjoch der nei út om mei nije enerzjy oan ’e slach te gean yn 2022. Om mei-inoar in boost te jaan oan Súdwest-Fryslân. En jo wer te moetsjen yn it nije jier.

Us mienskip is sterk, ik wit dat wy dit kinne. Foar de grutte, soms wrâldwide, útdagingen dy’t foar ús lizze, fine wy oplossingen dy’t wurkje foar Súdwest-Fryslân. Dy’t passe by ús. Allinnich mei-inoar komme wy fierder.

Ik winskje jo in moai en benammen sûn 2022 ta, mei in soad ljochtpuntsjes.

Pas goed opinoar.

Boargemaster fan Fred Veenstra fan De Fryske Marren fynt faaks noch it bêste in lykwicht tusken ferdivedaasje en ynhâld. Syn nijjiersrede hâldt er efter it buro, mar der is in wiidweich yntermezzo mei filmkes fan petearen dy’t Veenstra hie mei fertsjintwurdigers fan ferskate maatskiplike sektoaren.

De folsleine nijjiersrede wurdt boppedat skriftlik yn it Nederlânsk en it Frysk op de webside fan de gemeente publisearre. Ta beslút nimme we de Frysktalige ferzje hjir yn al syn hear en fear oer: