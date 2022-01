Frysktalige diploma’s by GGD Fryslân

No’t de koroanabesmettingen ek wakker húshâlde op de basisskoallen yn Fryslân, komme der in soad bern nei de lokaasjes fan GGD Fryslân foar in test. In spannend momint foar de measte bern, want dan stiet der yn sa’n testhokje samar in frjemde man of frou klear om in wattestaafke yn de noas en de kiel te stekken. Om de bern op harren gemak te stellen hat GGD Fryslân dêrom yn in testkeammerke wat moaie bisteposters ophongen, wurdt de bern útlein wat der barre sil en wurdt der in ferske songen. As beleanning krije se in moai diploma mei nei hûs, yn it Frysk.

GGD Fryslân jout op de test- en priklokaasjes ek foar folwoeksenen omtinken oan it Frysk. De sichtbere meidielings datoangeande binne allegear trijetalich, yn it Hollânsk, it Ingelsk en it Frysk.