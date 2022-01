Fryske literatuersubsydzje tenei ek foar oersettings

Foto: Aant Mulder

De provinsjale subsydzjepot foar Fryske literatuer mei tenei ek brûkt wurde om literatuer yn it Frysk oer te setten. Oant no ta wie de subsydzje inkeld foar it skriuwen en publisearjen fan oarspronklik Frysktalich wurk ornearre.

Der sit dit jier 130 tûzen euro yn ‘e pot. Utjouwers kinne dêr foar it útjaan fan elk Frysktalich boek – orizjineel of yn oersetting – 2500 euro út oanfreegje. Foar in digitale útjefte is tûzen euro beskikber.