Fryske Keamerleden wolle ein oan efterstelling Frysk

De Twadde Keamer (foto: Wikipedia/Husky – CC BY 4.0)

Wat de nije Nederlânske ministers foar minsken binne, is net allinne yn it Nederlânsk op websteeën fan de Ryksoerheid te finen, mar ek yn it Papiamintsk, Nederlânske Gebeartetaal, Ingelsk, Frânsk en Dútsk. Untbrekt dêr net in taal?

Ja, seine Romke de Jong en Tjeerd de Groot, Fryske Keamerleden foar D66. Hja hawwe de nije minister fan ynlânske saken Hugo de Jonge frege wêrom’t it Frysk der net by stie. De Jonge is ek de minister dy’t oer it Ryksbelied foar it Frysk giet, mar dat stiet net yn it dossier dêr’t syn taken yn beskreaun steane. Dat is De Jong en De Groot ek net nei ‘t sin en hja hawwe de minister frege wat de reden is.

Fierder wolle hja witte wêrom’t de websteeën fan de oerheid wol yn bûtenlânske talen oerset binne, mar net yn it Frysk. Hja freegje de minister boppedat om in Frysktalich antwurd op harren fragen – dy’t ek yn it Frysk steld binne. De fragen steane hjirûnder: